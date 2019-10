A iesit sa se prostitueze si i-a murit unul dintre copii. „Nu ar fi trebuit sa-mi las copiii singuri, dar nu aveam un ban”

O femeie din Uruguay a iesit sa se prostitueze pentru a face rost de bani si si-a lasat copiii singuri acasa. In timp ce ea era plecata, unul dintre copii a murit.

Tragedia a avut loc in Ciudad del Plata. Natalie R., in varsta de 28 de ani, a iesit in urma cu cateva seri sa se prostitueze. Disperata sa faca rost de bani, femeia si-a lasat cei patru copii singuri acasa, cerandu-i fiicei ei de 12 ani sa se ingrijeasca de fratii ei.

A mers impreuna cu o alta femeie sa ofere placeri carnale unui client. La ora 3:00 dimineata, natalie i-a dat mesaj fiicei sale pentru a intreba ce fac fratii ei. „E totul in regula, i-a raspuns fata, potrivit misioneonline.net.

Cu toate acestea, la ora 5:00 dimineata, fetita cea mare a lui Natalie a mers sa-l schimbe pe fratele ei mai mic, in varsta de cinci luni. Trupul micutului era rece. Speriata, fetita a chemat niste vecini in ajutor, care au incercat sa-l resusciteze pe copil, insa fara succes. mama copiilor a ajuns acasa doua ore mai tarziu.

„Nu trebuia sa imi las copiii singuri, dar am facut-o pentru ca nu aveam niciun ban”, a declarat Natalie R. dupa tragedie.

„Am stat pe ganduri inainte sa plec, dar mi s-au oferit bani frumosi. Fata mea cea mare mi-a spus ca o sa aiba grija de fratii ei, de aceea m-am dus pana la urma”, a mai spus ea.

