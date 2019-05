A III-a editie a Festivalului National al Sporturilor Nautice si pe Plaja se va desfasura la baza nautica din Orasul Techirghiol

„Menționăm faptul ca pentru fiecare dintre disciplinele competiţionale, vor fi organizate categoriile: Amatori și Profesioniști, iar categoriile vor fi organizate pe criterii de gen și vârstă.

Pe parcursul celor trei zile, o grupă de liceeni va realiza şi publica materiale de presă pentru revista Magazin Nautic şi Nautica TV, despre evenimentul sportiv, sub îndrumarea unor redactori consacraţi, în baza parteneriatului de mentorat profesional, încheiat între Filiala Dobrogea a UZPR, Colegiul Naţional Mihai Eminescu şi Clubul Nautic Român” - au transmis reprezentanții Clubului Nautic Român.

A III-a ediție a Festivalului Național al Sporturilor Nautice și pe Plajă organizat de Clubul Nautic Român în colaborare cu Primăria Techirghiol şi Direcția Județeană pentru Tineret și Sport (DJTS) Constanţa se va desfăşura, în mod tradiţional, la baza nautică din Oraşul Techirghiol, în perioada 31 mai-2 iunie a.c.Potrivit unui comunicat transmis de Clubul Nautic Român , evenimentul, inclus în calendarul competițional anual al Federaţiei Române Sportul Pentru Toți (FRSPT), promovează un stil de viață sănătos şi sporturile nautice, socializarea, consolidarea lucrului în echipă, voluntariatul, incluziunea socială a copiilor şi tinerilor cu deficienţă de intelect (asistaţi în Complexul de servicii sociale Sparta Rotterdam) și crearea unei culturi a sportului de masă.Vor fi organizate concursuri la opt discipline sportive: yachting, windsurfing, kiteboarding, stand up paddle, kaiac, jocuri marinărești, volei pe plajă și badminton, unele dintre concursuri fiind organizate sub forma de ștafete sau trasee utilitar aplicative și vor fi susținute ateliere pentru popularizarea unor programe de fitness și mișcare precum zumba și yoga.Antrenori şi instructori calificaţi vor susţine cursuri de inițiere la toate disciplinele de concurs, înaintea starturilor, conform programului ce va fi afişat, fiecare zi urmând să se încheie cu premierea competitorilor laureaţi.Festivitatea de deschidere a celei de-a III-a ediții a Festivalului Național al Sporturilor Nautice și pe Plajă va fi urmată de o petrecere în jurului unui foc de tabără, la care sunt așteptați toți participanții, arbitrii, voluntarii, susținătorii și partenerii.Pe baza experienței acumulate la edițiile anterioare, ne așteptăm ca peste 300 de concurenţi să ia startul la probele sportive.Program●18:30 – Festivitate de deschidere pe plaja de la baza nautică Techirghiol, str. Victor Climescu nr. 15.●19:00 – Moment artistic + Defilare de modă cu echipamente sportive19:30 – Barbeque Party●19:30 - Muzică Live + Foc de tabără●20:30 – Ședință tehnică Moonlight Paddle (SUP + Kaiac – profesioniști)●21:00 – Start Moonlight Paddle●22:30 – Festivitate de premiere Moonlight Paddle● 9:30 – Înscrieri volei - amatori●9:30 – Înscrieri Yachting ( Traseu Aplicativ sub formă de ștafetă)●10:00 –Yoga●11:00 – Start Competiție Volei amatori( Echipe mixt – 4 concurenți)●11:00 – Start Yachting ( Echipe mixte – 3 concurenți)●15:00 – Zumba Kids●15:30 – Zumba●16:00 – Jocuri marinărești (traseu utilitar aplicativ)●9:30 – Înscrieri Badminton amatori●9:30 – Înscrieri Kaiac amatori ( simplu și dublu)●10:00 – Yoga●10:30 – Start Badminton●10:30 – Start Kaiac amatori●13:00 – Înscrieri SUP – amatori●13:30 – Start SUP●15:00 – Zumba Kids●15:30 –- Zumba●16:00 – Festivitate premiere / Închidere festival.Clase și categorii competiționale:■ Yachting - Ștafeta optimist ( echipe de 3 persoane)■ Windsurf■ Kiteboarding■ SUP – profesioniști (femei, bărbați, copii)– amatori (femei, bărbați, copii)■ Kaiac – profesioniști (adulți, copii)– amatori (simplu – femei, barbați, copii + dublu)■ Badminton – amatori (dublu)■ Volei pe plajă – amatori (echipe mixt de câte 4)■ Jocuri marinărești – amatori ( adulți, copii)