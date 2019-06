Afis Festivalul Iei RomanIA Autentica 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca si la primele doua editii, cateva zeci de mii de ieseni, dar si turisti sunt asteptati duminica, 23 iunie 2019, in ajun de Sanziene (Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul), in Piata Palatului Culturii si pe pietonalul Stefan cel Mare la cea de-a III-a editie de la Iasi a Festivalului Iei - RomanIA Autentica. Ca si anii trecuti, iesenii si turistii sunt invitati sa imbrace ia romaneasca intr-o ampla manifestare dedicata celebrarii traditiilor si mestesugurilor populare. Cea de-a IV-a editie la nivel national a evenimentului RomanIA Autentica va avea loc simultan in Iasi, Brasov si Hobita, iar in orasul nostru va fi organizata de Primaria Municipiului Iasi, in colaborar ...