A inceput campania pentru alegerile prezidentiale: Ce trebuie sa stiti cu o luna inainte de vot si ce noutati sunt

Campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie a inceput, sambata, la ora 00.00, si se va incheia, in 9 noiembrie, la ora 7.00. In cursa electorala sunt inscrisi 14 candidati. Pentru prima data, romanii din strainatate vor avea la dispozitie trei zile pentru a vota si pot vota si prin corespondenta. Peste 41.000 de persoane au ales aceasta varianta, iar plicurile cu optiunea lor electorala trebuie sa ajunga in Romania pana in 7 noiembrie.