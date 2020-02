A inceput CAMPANIA: Zeci de persoane au primit mesaje telefonice denigratoare despre lideri ai PSD, de pe numere necunoscute

Mai multe apeluri telefonice cu mesaje denigratoare la adresa președintelui PSD Neamț, Ionel Arsene, și a președintelui PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, au fost date de pe numere necunoscute în Neamț și Mehedinți. Aladin Georgescu anunță că depune plângere.

Zeci de utilizatori Facebook din județul Neamț au transmis că în noaptea de joi spre vineri au victimele unei campanii telefonice cu mesaje politice.

Citește și: Călin Popescu Tăriceanu, despre referendumul privind taxa Oxigen:Nu există o soluție perfectă

Aceștia susțin că o voce înregistrată pe robot transmitea mai multe informații denigratoare la adresa președintelui PSD Neamț, Ionel Arsene.

Apelurile au fost făcute la diferite ore, atât pe telefoanele fixe cât și pe cele mobile, iar potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în cursul zilei de vineri nu au fost înregistrate plângeri nici la nivelul IPJ Neamț, nici la Poliția Piatra-Neamț.

Citește și: Scandal-monstru în Poliție! Pe cine ar proteja Marcel Vela – Reacție dură, după articolul Bugetul.ro

Liderul PSD și al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, nu a comentat incidentul, singura reacție venind din partea liberalilor.

„Nu știu despre ce este vorba. Afirm clar și răspicat, pentru a nu lăsa loc de dubii, că nimeni din PNL nu se pretează la astfel de gesturi. Dacă noi am avut de spus ceva despre activitatea președintelui Consiliului Județean am făcut-o în mod public, argumentat. Pentru că am încercat să atragem atenția că prin unele acțiuni nu s-a urmărit interesul public, iar prin implicarea noastră politică ne-am asumat să apărăm interesele nemțenilor. Cei care au făcut astfel de gesturi încercând să arunce umbre de îndoială asupra comportamentelor altor actori politici, care nu sunt din PSD, nu fac nimic altceva decât să demonstreze că sunt în «slujba» lui Ionel Arsene. Campaniile astea subterane de victimizare nu ajută cu nimic. Noi, cei de la PNL, avem argumente serioase, pe care le-am prezentat în spațiul public, că cei de la PSD, prin acțiunile lor, nu au urmărit interesul românilor sau al nemțenilor. Noi facem politică pentru oameni, propunem soluții concrete și proiecte care să ducă la dezvoltare. Profit de această ocazie să transmit următorul mesaj: chiar dacă vine campania electorală să păstrăm decența, iar lupta să fie una politică, pe argumente NU pe manipulări sau acte reprobabile. Realitatea este una singură: PSD și Ionel Arsene nu au făcut nimic pentru județul Neamț, ci au cheltuit banii pe fotografii. Unii stau să îl laude acum, dar mai încolo vom vedea”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Florin Hopșa, liderul grupului PNL din Consiliul Județean Neamț.

Citește și: Raed Arafat atenționează: Asta e concurență neloială!

O situație similară s-a înregistrat în noaptea de miercuri spre joi în Mehedinți, județ condus de președintele PSD Aladin Georgescu. Acesta a transmis că va depune o plângere penală pentru defăimare.

„În ultimele 24 de ore, cunoscuți, apropiați și oameni simpli au primit apeluri telefonice anonime, iar în momentul în care deschideau telefonul, intra un mesaj înregistrat cu informații denigratoare la adresa mea. Personal, am primit un astfel de apel în miezul nopții, motiv pentru care voi depune o plângere penală pentru defăimare. Toate datele arată că cei care au recurs la acest mod josnic pentru a mă denigra sunt persoane care o fac în numele Partidului Național Liberal. PNL a început campania electorală și îmi pare rău să constat că în locul unui concurs de proiecte și strategii pentru dezvoltarea județului, vine cu mesaje anonime mizerabile. Oare chiar nu aveți ce să le spuneți oamenilor, decât minciuni la adresa mea?! Vă asigur că voi duce o campanie curată, în care voi veni în fața dumneavoastră cu ceea ce s-a făcut în ultimii șase ani în județul Mehedinți și proiectele pe care vi le propun pentru următorul mandat. Avem despre ce vorbi!”, a scris Aladin Georgescu pe Facebook.

Citește și: Violeta Alexandru, despre Legea Pensiilor: Am spus clar! Vom face niște modificări .