A inceput evenimentul de lansare a candidaturii la Presedintie a liderului PSD, Viorica Dancila

Evenimentul de lansare a candidaturii liderului PSD, Viorica Dăncilă, la Preşedinţia României a început, sâmbătă, la Romexpo, în prezenţa liderilor social-democraţi. Mii de susţinători ai PSD sunt aşteptaţi să participe la lansarea candidaturii. La sosire, Viorica Dăncilă, care a venit împreună cu soţul ei, a dat mâna cu susţinătorii şi le-a transmis: "Mergem până la capăt şi vom învinge". Evenimentul a început cu intonarea Imnului naţional şi urmează să fie prezentate o serie de videoclipuri electorale. Viorica Dăncilă a intrat în sală pe melodia "Eye of the Tiger" de la Survivor. * Vineri, preşedintele PSD declara că are certitudinea că va ajunge în al doilea tur de scrutin şi că va câştiga alegerile prezidenţiale, menţionând că aceste obiective vor fi atinse cu sprijinul întregului partid. "Aşa cum am spus, vrem să maximizăm rezultatul alegerilor, sunt organizaţii care au obţinut un scor foarte bun de-a lungul timpului şi trebuie să beneficiem de experienţa şi implicarea fiecăruia (...). Nu numai că voi ajunge în turul doi, am certitudinea că vom ajunge în turul doi, pentru că vom ajunge cu sprijinul întregului partid şi că o să câştigăm alegerile prezidenţiale", a susţinut Dăncilă. Campania pentru alegerile prezidenţiale a început sâmbătă, cu 14 candidaţi la funcţia de şef al statului. Printre candidaţi se numără actualul preşedinte al României, Klaus Iohannis, şi premierul Viorica Dăncilă - al cărei guvern a fost demis, joi, în urma moţiunii de cenzură. Potrivit Biroului Electoral Central, ordinea pe buletinele de vot, conform tragerii la sorţi, este următoarea: Klaus Iohannis - Partidul Naţional Liberal, Theodor Paleologu - Partidul Mişcarea Populară, Dan Barna - Alianţa USR-PLUS, Kelemen Hunor - Uniunea Democrată Maghiară din România, Viorica Dăncilă - Partidul Social Democrat, Cătălin Ivan - Alternativa pentru Demnitate Naţională, Ninel Peia - Partidul Neamul Românesc, Sebastian-Constantin Popescu - Partidul Noua Românie, John-Ion Banu - Partidul Naţiunea Română, Mircea Diaconu - Alianţa UN OM, Bogdan Marian-Stanoevici - independent, Ramona-Ioana Bruynseels - Partidul Puterii Umaniste, Viorel Cataramă - Dreapta Liberală, Alexandru Cumpănaşu - independent. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * Dăncilă: Dacă PNL nu vrea să taie pensiile şi salariile, să semneze Pactul pentru bunăstarea românilor * Viorica Dăncilă: Intru în campania electorală cu dorinţa de a învinge * Dăncilă: PSD va avea câte un responsabil de campanie pentru alegerile prezidenţiale pe fiecare regiune