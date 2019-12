A inceput iarna 2019. Asa anunta Google printr-un Doodle nou!

Iarna 2019-2020 a început și din punct de vedere astronomic. Ca în fiecare an, deși sezonul de iarnă calendaristic sosește încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarnă.



El este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcarii reale a Pământului în jurul Soarelui, potrivit Observatorului astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.



În acest an, solstițiul de iarnă a avut loc, astăzi, la ora 06:19. Ca urmare, Google a dedicat sezonului de iarnă astronomic o grafică specială, așa-numitul google doodle, prin care marchează acest eveniment: a început iarna 2019!



Momentul solstițiului de iarnă, respectiv al începutului iernii astronomice, are loc în jurul datei de 21 decembrie.



Începând de la această dată, până la 21 iunie, durata zilelor (durata cu lumină) va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător.