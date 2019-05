A inceput montarea scenei pe care va urca Papa Francisc la Iasi

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Montarea scenei pe care va urca Papa Francisc este in toi, activitatea propriu-zisa incepand inca de pe data de 24 mai. Scena va fi amplasata in fata Palatului Culturii. La acest eveniment sunt asteptati peste 100.000 de oameni. „Montarea scenotehnicii se va face incepand cu data de 24 mai, ora 8.00, iar demontarea se va face pana cel tarziu 3 iunie, ora 24.00. Termenul limita de montare si testare a scenotehnicii este 30 mai, ora 12.00”, se arata in anuntul publicat de Primarie. In partile laterale ale scenei vor fi amenajate gradene. „Pe gradena din dreapta scenei se va afla un ansamblu format dintr-un cor de aproximativ 170 de persoane si 10 instrumentisti (9 suflatori si 1 or ...