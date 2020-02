A inceput procesul santajarii Emiliei Sercan: Nu stiam pe cine sa sun, ce sa fac!

"Eu, ca jurnalist de investigatie cu ani vechime, nu am stiut la ce institutie a statului roman sa apelez. Nu stiam pe cine sa sun, ce sa fac. Stiam ca trebuie sa sun la Politie, nu stiam nici daca pot sa ma urc in masina. Cu un an inainte avusese loc incidentul din Malta", a declarat luni, in sala de judecata, jurnalista Emilia Sercan.