A inceput razboiul? Arabia Saudita a lovit Yemenul 

arabia saudita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rebelii huthi din Yemen au anuntat luni ca cinci civili, membri ai aceleiasi familii, au fost ucisi in provincia Omran, in urma unui atac al coalitiei conduse de Arabia Saudita, potrivit Reuters, care citeaza postul de televiziune Al Masirah, afiliat rebelilor, conform Mediafax. Situatie tensionata in Golf: Arabia Saudita ameninta Iranul ca va declansa razboiul Rebelii huthi, sustinuti de Iran, au anuntat ca atacul aerian a fost desfasurat de coalitia condusa de Arabia Saudita si a lovit o moschee in care se aflau cele cinci victime. Doi copii din aceeasi familie sunt dati disparuti, iar fortele de interventie au inceput operatiunile de cautare a acestora. Autoritatile saudite nu au confirmat informat ...