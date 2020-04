A inceput Saptamana Patimilor. Ce semnifica ziua de luni

Saptamana Patimilor exprima perioada de la Florii pana in Sambata cea Mare inclusiv. Caracteristica esentiala a acestei saptamani sunt Deniile. Luni, in Saptamana Patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif, vandut de fratii sai cu treizeci de arginti. El este o preinchipuire a lui Hristos, care a fost vandut de Iuda. Acuzat de desfranare, ajunge in […]