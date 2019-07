A inceput sedinta CSAT. Nicolae Moga participa la sedinta, desi a demisionat - UPDATE

CSAT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni, astazi, in sedinta, discutiile urmand sa vizeze si cazul de la Caracal. CSAT discuta astazi, de la ora 13.00, rapoartele institutiilor in urma tragediei de la Caracal. In ultimele zile, seful Politiei Romane a fost demis, iar seful STS a demisionat. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, la Cotroceni, ca toti cei responsabili de tragedia de la Caracal vor trebui aspru sanctionati, de la Interne, STS, de la toate institutiile. Raportul oficial al politiei, minut cu minut, in cazul tragediei de la Caracal. Proceduri care au ingreunat situatia Tot in aceasta sedinta, presedintele Klaus Iohannis va informa membrii Consiliului pentru a lua act ...