A inceput sezonul lalelor! Un iesean a crezut ca a dat lovitura vietii! A furat sute de flori

Barbat lalele google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un iesean de etnie... irelevanta, a crezut ca a dat lovitura vietii lui. Inarmat cu multa rabdare, ieseanul nostru a sperat ca va face o afacere pe cinste si totul cu o investitie zero. Concret, barbatul a furat sute de fire de lalele plantate cu grija de catre Servicii Publice SA in zona Rond Piata Eminescu. Din pacate pentru iesean, norocul nu a fost de partea lui, acesta fiind prins in timp ce actiona. Barbatul a fost predat Sectiei 2 Politie care va efectua cercetari pentru infractiunea de distrugere. ''Buna dimineata! Prins in flagrant in timp ce rupea din Rondul Piata Eminescu 430 fire de lalele. Intocmim documentele pentru a fi predat Sectiei 2 Politie, care va efectua cercetari pentru i ...