A inceput summit-ul G7, in care liderii marilor puteri ale lumii cauta solutii pentru crizele mondiale. Iata ce s-ar putea discuta

Liderii statelor care fac parte din Grupul celor 7 (G7) s-au reunit in orasul francez Biarritz, pentru a cauta solutii la marile probleme cu care se confrunta lumea, in acest moment. Ei ar putea discuta, in urmatoatele doua zile, despre o gama larga de situatii de criza, de la incendiile care parjolesc bazinul Amazonului pana la posibilitatea izbucnirii unui razboi intre state care au arme nucleare.