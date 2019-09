A incercat sa agate o femeie maritata, desi era insurat la randul lui. Care a fost replica femeii

facebook google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie a avut cateva contre de natura politica cu un barbat pe . Acesta a fost destul de direct si a invitat-o la o intalnire. Femeia a fost refuzat in mod politicos, a mentionat faptul ca este maritata, dar barbatul a insistat. Ce a urmat a fost cel putin neasteptat. Femeia a postat conversatia pe internet pentru a-si demonstra dragostea pentru barbatul cu care s-a casatorit si pentru a-l desconspira pe spargatorul de casnicii. Comentariile ce au urmat au laudat-o pe femeie pentru atitudinea sa. Dupa ce s-au contrazis pe pe un subiect politic, barbatul a invitat-o in oras pe femeie. Ea i-a raspuns politicos si i-a spus ca este casatorita, dar el a insistat. Barbatul a spus ca si el este casatorit, dar or ...