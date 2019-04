A incercat sa scape de inchisoare, dar a fost gasit de politisti

arest politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 56 de ani, care avea de executat o pedeapsa cu inchisoarea de jumatate de an, fiind dat in urmarire, a fost depistat in cursul zilei de marti de catre politistii ieseni. Oamenii legii l-au gasit pe acesta pe raza localitatii Andrieseni si l-au adus la Penitenciarul Iasi, pentru executarea pedepsei. Barbatul a fost condamnat pentru nerespectarea unei hotarari judecatoresti. Citeste si: Noi actiuni rutiere la Iasi. Politistii au impartit amenzi "La data de 23 aprilie a anului curent, politistii din cadrul Biroului Urmariri Iasi si din cadrul Postului de Politie Andrieseni au depistat, pe raza comunei Andrieseni, un barbat, in varsta de 56 de ani, din aceeasi localitate, urmar ...