A incins atmosfera pe Wanda Metropolitano! O fana supersexy a intrat pe gazon in costum de baie - FOTO

Minutul 20 al finalei Ligii Campionilor, Tottenham - Liverpool, a adus un moment care a facut deliciul fanilor de pe stadionul Wanda Metropolitano. Pe gazonul celui mai nou stadion din Madrid a intrat modelul Kinsey Wolanski, o fana imbracata sumar, doar in costum de baie, iar arbitrul Damir Skomina a fost obligat sa intrerupa meciul. Liverpool e noua campioana a Europei! Jurgen Klopp sparge ghinionul Femeia blonda si-a expus formele in fata zecilor de mii de oameni aflati pe stadion, iar fortele de ordine, luate prin surprindere, au intervenit in cele din urma si au evacuat-o pe femeie de pe gazon. Tot stadionul a fost in delir, aplaudand si strigand catre blonda care i-a incantat cu prezenta.