A intrat cu mașina intr-un cortegiu funerar

Un șofer din Argeș a provocat un grav accident. A intrat cu mașina într-un cortegiu funerar și a rămas suspendat pe un gard. Două persoane au fost rănite. S-a întâmplat în comuna Davidești, în satul Voroveni. Potrivit presei locale, la fața locului au sosit două echipaje SMURD care au acordat îngrijiri medicale unei femei aflate The post A intrat cu mașina într-un cortegiu funerar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.