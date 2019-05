A izbucnit scandalul intre divele momentului: Incredibil ce a determinat ruptura

Actrița americană Angelina Jolie a refuzat să apară într-un film biografic despre cântăreața canadiană Celine Dion din cauza programului extrem de încărcat, relatează contactmusic.net, potrivit mediafax.

Un apropiat al artistei canadiene susține că aceasta lucrează la un film biografic și că i-a cerut lui Jolie să o interpreteze. "De câțiva ani, marea pasiune a lui Celine este să realizeze o adaptare cinematografică sub formă de musical a vieții ei, carierei ei și a mariajului cu Rene (Angelil -n.r.). Ea vrea să facă acest lucru atât pentru copiii săi, cât și pentru fani, și era determinată ca Angie să joace rolul ei", a afirmat acesta.

Cu toate acestea, actrița americană a fost nevoită să refuze oferta din cauza programului încărcat. Vestea a dezamăgit-o pe artistă, care avea o relație bună cu Angelina Jolie. "Celine o vedea pe Angie drept o bună prietenă și este devastată că aceasta nu a acceptat rolul.", au declarat apropiații cântăreței.

Céline Dion s-a născut pe 30 martie 1968, în Canada, într-o familie melomană, cu 14 copii. Cântăreaţa a cucerit, pe rând, Quebecul, Franţa şi, în cele din urmă, Statele Unite. În cei peste 30 de ani de carieră, Céline Dion a primit numeroase premii muzicale, printre care cinci Grammy, şi a vândut peste 200 de milioane de albume.

Angelina Jolie, premiată cu Oscar în 2000, pentru rolul secundar din "Girl, Interrupted/Tinereţe furată", a mai fost nominalizată la premiile Academiei de film americane în 2009, pentru partitura din "Changeling/Schimbul", regizat de Clint Eastwood. Angelina Jolie a devenit celebră graţie rolului principal din franciza "Lara Croft" şi a jucat în multe producţii cu succes la public, precum "Mr. & Mrs. Smith/Domnul şi doamna Smith", "A Mighty Heart/Speranţa moare ultima", "Gia", "Gone in 60 seconds/Dispari în 60 de secunde", "Alexander/Alexandru", "Beowulf", "Wanted", "Kung Fu Panda" şi "Maleficent".

Ea a debutat ca regizor în 2011, cu lungmetrajul "In the Land of Blood and Honey", nominalizat la Globurile de Aur. Al doilea lungmetraj regizat de actriţa americană, "Unbroken/De neînvins", a fost inclus pe prestigioasa listă a celor mai bune 10 pelicule ale anului 2014 întocmită de Institutul de Film American (American Film Institute/ AFI). Actrița a mai regizat "By the Sea/Pe malul mării" (2015) și "First They Killed My Father" (2017), nominalizat la Globurile de Aur și BAFTA.