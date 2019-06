A muncit timp de 13 ani fiind plecata in Spania, iar cu 8.000 de euro a revenit in Romania. Toata averea a investit-o intr-o afacere pentru care nimeni nu-i dadea vreo sansa, dar acum castiga bani din ea! Iata ce face aceasta femeie

Este povestea unei femei, pe nume Frusinica Ionescu, care e originara din Borduselu, judetul Ialomita si care este plina de curaj si ambitie. Aceasta femeie a stat 13 ani in Spania, timp in care a muncit din greu. S-a intors in tara, dupa tot acesti ani in care a cules rosii, fiind angajata peste hotarele tarii, insa mereu simtea dorinta de a reveni acasa. A venit cu 8 mii de euro pe care i-a strans pentru o viata mai buna in Romania.

Istoria ei de succes incepe atunci cand femeia a decis sa vina si sa investeasca acesti bani, ca sa nu-i cheltuie pe nimicuri si sa ramana in aceeasi situatie in care era atunci cand a parasit tara natala.

Si-a deschis propria afacere, in care aceasta se ocupa cu cultivarea de lavanda, a ciulinului de Baragan si a galbenelelor. Nimeni nu creea in succesul acestei mici afaceri, insa Frusinica a mers pana la urma si si-a indeplinit marele vis, care acum a devenit realitate si chiar ii aduce bani frumosi!

Cultivatorii din regiune i-au spus ca este imposibil sa faci bani din niste plante. Acestia s-au crucit cand au vazut ca femeia oricum vrea sa mearga pana la capat, orice nu i-ar sta in cale. Acum femeia este cunoscuta pentru cultivarea acestor flori si are zeci de parteneriate, iar florile de pe terenul sau ajung exact in farmaciile naturiste din toata tara!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.