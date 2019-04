A murit actorul Ken Kercheval, cunoscut pentru rolul Cliff Barnes din "Dallas"

Ken Kercheval google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul american Ken Kercheval, cunoscut mai ales pentru rolul Cliff Barnes, din serialul "Dallas", a murit la varsta de 83 de ani. Din primele informatii reiese ca actorul a murit la resedinta sa, din Clinton, Indiana. Conform Hollywood Reporter, Ken Kercheval a murit de pneumonie, desi actorul se lupta de multi ani cu o forma rara de cancer la plamani. Ken Kercheval a facut pasul de la Broadway la televiziune A avut numeroase aparitii pe Broadway inainte de a-si face debutul in televiziune, in anii '60, cu rolurile din "Naked City" si "The Defenders". Ramane insa in amintirea tuturor gratie rolului Cliff Barnes, din serialul Dallas, care i-a adus doua premii interna ...