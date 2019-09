A murit actrita de filme pentru adulti Jessica Jaymes! A fost deschisa o ancheta

Jessica Jaymes google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este doliu in lumea filmelor de peste hotare! Actrita de filme pentru adulti Jessica Jaymes a murit la varsta de 43 de ani. Regretata vedeta a fost gasita fara suflare de fostul sot in propria locuinta din San Fernando Valley, California. Surse din ancheta au dezvaluit ca artista nu i-a mai raspuns barbatului la telefon de cateva zile. Actrita de filme pentru adulti Jessica Jaymes a murit Ingrijorat ca nu reuseste sa vorbeasca cu ea la telefon, fostul sot al actritei Jessica Jaymes a mers de urgenta la casa sa marti, 17 septembrie. Dupa ce a intrat in locuinta, barbatul a descoperit-o pe regretata vedeta inconstienta si a sunat la serviciul unic de urgenta la ora 16:15, relateaza jurnalistii de la The ...