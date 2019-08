A murit Adrian Lipan, tanarul care si-a dat foc in masina. Mesajul tatalui sau a socat pe toata lumea: "Aviz viitorilor parinti"

Adran Lipan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A murit tanarul din Medgidia care si-a dat foc in masina. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru el, Adrian Lipan suferind arsuri pe mai mult de 90% din suprafata corpului. Tanarul a recurs la gestul extrem dupa un conflict cu tatal sau, anuntand printr-un live pe ca nu stie ce sa faca altceva. Marti, la ora 17.00, Adrian Lipan a fost transportat la spital, in stare critica, cu arsuri de gradul 3 pe 90% din suprafata corpului. Tatal tanarului care si-a dat foc in masina, declaratii halucinante: "Am crescut un sarpe, nu un copil" „Imi cer scuze tuturor care i-am jignit sau le-am gresit. Tatilor de baieti, nu ii faceti copilului vostru ce mi-a facut tatal meu, nu am fost ...