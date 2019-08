A murit al 11-lea miliardar al lumii

Davide Koch google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miliardarul american David Koch, care a cheltuit impreuna cu fratele sau Charles sute de milioane de dolari pentru a influenta politica americana, a decedat, a anuntat vineri fratele sau, relateaza AFP. ”Cu inima grea, anunt disparitia fratelui meu David”, a anuntat Charles Koch, CEO-ul conglometarului Koch Industries, intr-un comunicat, precizand ca fratele sau avea un cancer, in stadiu avansat, la prostata de 27 de ani. David Koch, care avea 79 de ani, controla impreuna cu fratele sau Koch Industries, a doua cea mai mare intreprindere necotata pe bursa din Statele Unite, cu sediul la Wichita, in Kansas, si cu activitati din sectoarele chimic si petrolier si pana in sectorul hartiei. El e ...