A murit Andrei Ivan! A fost batut cu bestialitate pe strada

Liderii PSD cer un program de măsuri sociale și economice pentru limitarea efectelor coronavirus in noua puncte care ar trebui sa constituie o urgenta pentru autoritatile statului:

Avocatul Poporului cere declararea starii de urgenta, in contextul epidemiei de coronavirus, care a luat amploare la nivel mondial. Bilantul imbolnavirilor in Romania a crescut intr-o singura zi cu 18, iar joi dimineata noi cazuri au fost anuntate, astfel ca numarul celor infectati a ajuns la 48.

Criza coronavirusului si teama ca se poate extinde in perioada urmatoare i-a facut pe multi romani sa ia cu asalt magazinele pentru a-si face provizii de alimente. Au fost golite rafturile cu produse cu termen mare de valabilitate, cum ar fi faina, malai, ulei, zahar, conserve.

"Toate serviciile publice trebuie sa aiba continuitate, pentru ca reprezinta infrastructura critica. (...) Populatia trebuie sa aiba acces la apa calda si caldura, la transportul public in comun, la iluminatul public, la canalizare, acestea sunt servicii publice strategice, dar toate celelalte activitati care nu sunt urgente, nu sunt vitale, unele dintre ele au fost intrerupte in totalitate, in special din domeniul infrastucturii.