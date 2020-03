A murit antropologul Vintila Mihailescu

Antropologul Vintilă Mihăilescu a murit sâmbătă, au confirmat, pentru AGERPRES, surse apropiate familiei. Cunoscutul om de cultură a decedat sâmbătă seara, într-un spital din Capitală, au precizat sursele citate. Moartea sa a fost anunţată, duminică, de redactorul-şef al revistei "Dilema veche", Sever Voinescu, pe pagina de Facebook a publicaţiei. "În aceste zile teribile, veştile rele nu se mai opresc. Acum câteva minute am aflat că a murit profesorul Vintilă Mihăilescu. A fost un colaborator preţuit al revistei noastre. Inteligenţa şi echilibrul său erau mereu susţinute cu un umor fin, iar stilul său aparte de a îmbina rigoarea argumentării cu observaţia savuroasă făcea ca textele sale să fie, de fiecare dată, printre cele mai citite. Vintilă Mihăilescu a întruchipat mai bine decât o putem face mulţi dintre noi figura intelectuală a dilematicului. Revista noastră nu va înceta să revină mereu la articolele sale, înţelegând nu doar să-i păstrăm memoria, ci şi să-i promovăm în continuare publicistica. Întâlnirea dintre Vintilă Mihăilescu şi 'Dilema veche' a fost una dintre cele mai rodnice şi mai frumoase poveşti culturale ale timpului nostru. Păcat să s-a terminat. Odihnească-se în pace!", a scris Sever Voinescu. Profesorul universitar doctor şi şeful Catedrei de Sociologie a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Vintilă Mihăilescu s-a născut în 1951. În 1993 obţine titlul de doctor în psihologie, cu teza "Ungureni şi pământeni. O analiză etnopsihologică". În 1990 a iniţiat organizarea Societăţii de Antropologie Culturală din România (SACR), al cărei preşedinte a fost între 1994 şi 2000. A desfăşurat o intensă activitate de cercetare la Centrul de Cercetări Antropologice al Academiei Române. Între 1992 şi 2000 a fost membru al Societe des Europeanistes, cu funcţia de secretar pentru Europa de Est. În perioada 1997-1999 a fost directorul Observatorului Bucureşti în cadrul Programului PHARE de Dezvoltare rurală. Din 1998 este colaborator permanent la revista "Dilema Veche", unde deţine rubrica 'Socio-hai-hui'. Începând cu acelaşi an şi până în 2000, a fost editor-şef al Yearbook of the Romanian Society of Cultural Anthropology. Membru în consiliul ştiinţific/director al: Center for the Study of Balkan Society and Culture (Graz), Ethnobarometer (Roma/Amsterdam), International Association of South-East European Anthropology (Londra) şi South-East European Academic League (Sofia). A avut numeroase burse de studii la Mission du Patrimoine Ethnologique. A fost visiting professor la multe universităţi şi centre de studii avansate din Franţa, Elveţia, Germania, Belgia, Canada, Ungaria şi Bulgaria. A fost directorul general al Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti între 2005-2011. În 2006 a fost decorat de preşedintele României pentru serviciile aduse culturii române. Printre lucrările sale se numără "Fascinaţia diferenţei" (1999), "Socio hai-hui. O altă sociologie a tranziţiei" (2000), "Paysans de l'histoire" (coautor, 1992), "Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania" (coordonator, 2002), "Socio hai-hui prin Arhipelagul România" (2006), "Antropologie. Cinci introduceri" (2006, 2007), "Etnografii urbane. Cotidianul văzut de aproape" (coordonator, 2009), "Sfârşitul jocului. România celor 20 de ani" (2010), "Scutecele naţiunii şi hainele împăratului. Note de antropologie publică" (2013), "Povestea Maidanezului Leuţu" (2013), "Fascinaţia diferenţei. Anii de ucenicie ai unui antropolog" (2014). AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)