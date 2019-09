A murit barbatul internat la Spitalul de Boli Infectioase, cu leptospiroza

c1200x630 Spitalul de Boli Infectioase 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul in varsta de 58 de ani, suspect de leptospiroza, aflat in sectia de ATI a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a murit astazi, din cauza unei insuficiente hepato-renale. Barbatula murit in urma unei insuficiente hepato-renale. In cazua, s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea exacta a diagnosticului. TERIFIANT! Mai multi angajati ai unui spital, agresati de un pacient internat la Psihiatrie Barbatul, de meserie instalator, a fost internat in cursul zilei de luni, suspect de leptospiroza si ajunsese la spital intr-o stare destul de grava si dupa toate simptomele avea leptospiroza. Barbatul fusese transferat la Iasi dupa ce medicii din Botosani au banuit ...