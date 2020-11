A murit celebrul dramaturg american Israel Horovitz

Dramaturgul american Israel Horovitz, autor a zeci de piese de teatru cu succes internaţional, a murit luni, la vârsta de 81 de ani, a informat miercuri agentul său din Paris, potrivit AFP, citată de AGERPRES.

Personalitate a scenei "off Broadway" (teatre din Manhattan cu o capacitate de 100-499 de locuri, mai mici decât cele de pe Broadway, n.r.), autorul a murit de cancer în locuinţa sa din New York, a precizat aceeaşi sursă.

Născut în Massachusetts, Horovitz a scris peste 70 de piese de teatru, dintre care unele, cum ar fi "Line", "The Indian Wants the Bronx" sau "Somewhere in this Life", au fost traduse în circa 30 de limbi.

Horovitz este cunoscut pentru stilul său care varia de la realism la parabolă, de la fabulă la mit. Piesele sale au fost transpuse pe ecrane, cu prezenţa în distribuţie a unor vedete precum Al Pacino, Jill Clayburgh şi Diane Keaton.

Horovitz este şi autorul a circa 30 de scenarii de film, printre care se numără pelicula "The Strawberry Statement", recompensată cu Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes din 1970 sau, mai recent, "My Old Lady" (2015) cu Maggie Smith şi Kristin Scott Thomas, pe care l-a şi regizat şi filmat în 2013 la Paris, unde a locuit mult timp.

Considerat de critici fiul spiritual al dramaturgului american Arthur Miller, prieten cu Genet şi Beckett, Israel Horovitz a fost poreclit "dulcele nostru derbedeu american" de dramaturgul franco-român, Eugene Ionesco.

În 2011, autobiografia sa "Un New-Yorkais ŕ Paris" a fost publicată de Grasset.

Un an mai târziu, dramaturgul a primit titlul de Comandor al Ordinului Artelor şi Literelor, cea mai înaltă decoraţie a acestui ordin.