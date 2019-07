A murit dupa ce a mers sa se distreze la un festival. Ce au gasit medicii in corpul tinerei

tanara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara a murit dupa ce a mers sa se distreze la un festival. Concret, tanara in varsta de 19 ani din Spania a murit dupa ce a luat o pastila de ecstasy care continea otrava de sobolani. Drama s-a petrecut dupa ce adolescenta a mers sa se distreze la un festival de muzica electronica. A cheltuit o groaza de bani pentru a arata "perfect". Cum arata? Infricosator! - FOTO Milagros Alanis Moyano, o tanara din Mar de Plata, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a mers sa se distreze la Origen Festival impreuna cu un un grup de prieteni. La festival, Milagros a luat o pastila de ecstasy si a inceput sa se simta foarte rau, fiind transportata de urgenta la spital, in Barcelona, unde a incetat din viata ...