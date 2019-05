A murit faimoasa Grumpy Cat. Pisica avea 7 ani

Grumpy Cat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grumpy Cat, pisica ajunsa faimoasa datorita fizicului ei, a murit la varsta de 7 ani, au confirmat stapanii ei, conform BBC. Intr-o declaratie postata pe Twitter, acestia au dezvaluit ca faimoasa felina - o senzatie pe platforma de socializare Instagram - a decedat in urma unor complicatii ale unei infectii a tractului urinar. In varsta de sapte ani, Grumpy Cat a murit marti ”in bratele ‘mamei’ sale, Tabatha”. “Grumpy Cat a ajutat milioane de oameni sa zambeasca in intreaga lume - chiar si atunci cand vremurile erau grele”, se indica in declaratia postata pe Twitter. “Spiritul ei va continua sa traiasca prin fanii ei de pretutindeni”, au adaugat stapanii f ...