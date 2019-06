A murit la 26 de ani. Tanara admirata de toata tara a fost gasita fara viata, in baie

Una dintre cele mai cunoscute tinere din Rusia a fost gasita fara viata, in propria baie. Descoperirea socanta a fost facuta de un vecin, care a fost rugat de parintii fetei sa verifice ce face aceasta din cauza ca nu raspundea la telefon, potrivit Mirror Online.

Liliya Novikova avea 26 de ani si era cunocuta si admirata in intreaga tara datoria pasiunii sale pe poker. Chiar daca terminase o facultate foarte buna de matematica, ea nu a vrut sa lucreze in multinationale, ci a decis sa-si faca o adevarata cariera in poker.

Liliya Novikova a fost gasita moarta, in baie, cu urme de soc pe trup. Exista suspiciuni ca fata voia sa-si incarce telefonul in momentul in care s-ar fi produs tragedia. Familia si prietenii sunt socati de cele intamplate.

