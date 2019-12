A murit Nicusor Ene, primul antrenor al Simonei Halep

Jucătoarea Simona Halep a anunţat, sâmbătă, pe Facebook, că primul său antrenor, Nicuşor Ene, a încetat din viaţă. “…doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am facut pregătirea pentru noul an. De fiecare dată când ajung o sun pe Mama…astăzi apelul s a încheiat cu vestea tristă că Domn Profesor Ene ne a […]

Articolul A murit Nicuşor Ene, primul antrenor al Simonei Halep apare prima dată în PSnews.