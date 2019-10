A murit soferita beata din Chisinau, care a omorat doi oameni si a ranit alti 24

Svetlana, soferita cu o alcoolemie record, care a provocat un grav accident de circulatie pe o strada din Chisinau zilele trecute, s-a stins din viata la spital. Aceasta a suferit rani grave in urma accidentului si nu a mai putut fi salvata de medici.

Soferita avea permisul suspendat, dupa ce a incalcat de mai multe ori legea. Asta nu a oprit-o sa se urce la volan, cu o alcoolemie aproape de coma alcoolica, si sa intre cu bolidul de lux intr-un autobuz plin. In urma incidentului, doi oameni s-au stins din viata si alti 24 au fost raniti. Soferita, in varsta de 34 de ani, avea 43 de procese verbale contraventionale si cinci procese penale, dupa ce a incalcat legea de multiple ori.

Avea o alcoolemie record

Inainte cu putin timp de accidentul mortal, aceasta abia iesise din puscarie, unde a stat sase luni in cadrul unuia dintre procesele penale, scrie Adevarul.ro. Politistii au descoperit mai multe lucruri in neregula cu tanara in varsta de 33 de ani. Purta pantofi cu toc in momentul cand s-a produs accidentul, dar, cel mai important, a avut o alcoolemie record: 2,15 g/l alcool pur in sange, de sapte ori peste limita legala.

Ea a condus bolidul de lux cu 130 la ora, pe un drum de localitate, unde viteza maxima admisa de lege este de 50 de kilometri. Teribilismul, combinat cu consumul de alcool i-a adus moartea ei, dar si altor doi oameni nevinovati. Atat ea, cat si pasagerul din dreapta ei au murit. Cel din urma pe loc, in urma impactului nimicitor, iar ea la spital, in urma ranilor grave suferite. Soferita a lasat in urma ei un copil orfan.

