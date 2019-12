A murit solista trupei Roxette

Artista suedeză Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit luni, la vârsta de 61 de ani, în urma unei boli necruţătoare. Marie Fredriksson a înființat trupa Roxette alături de Per Gessle, în anul 1986. Trupa Roxette a devenit faimoasă cu piese precum „It must have been love”, „Joyride”, „Listen to your heart” și „The Look”. […]