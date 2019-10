A murit Tamara Buciuceanu- Botez. Marea actrița avea 90 de ani

Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitală. Actrița fusese internată pe fondul unor probleme cardiace la începutul lunii, iar în ultimele zile starea sa de sănătate se agravase. Reprezentanții Spitalului au anunțat oficial decesul actriței. „Spitalul Elias anunță cu regret dispariția unei mari doamne a teatrului românesc, Tamara Buciuceanu Botez. Sincere The post A murit Tamara Buciuceanu- Botez. Marea actriță avea 90 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.