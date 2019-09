A MURIT unul dintre cei mai respectati si apreciati preoti din Iasi - FOTO

Mitropolia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintele profesor Florin Bucescu, doctor in muzica, etnomuzicolog, bizantinolog, paleograf, conferentiar universitar la Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” din Iasi, a trecut astazi, 21 septembrie 2019, la cele vesnice. Parintele conf. dr. Florin Bucescu, doctor in muzica, etnomuzicolog, bizantinolog, paleograf si cadru universitar, a trecut la Domnul, sambata, 21 septembrie a.c. Slujba inmormantarii va avea loc luni, 23 septembrie, la Biserica „Nasterea Maicii Domnului” - Talpalari, incepand cu ora 12.00, urmand ca trupul neinsufletit sa fie depus, apoi, la Cimitirul „Eternitatea” din Iasi. Parintele profesor s-a nascut la data de 18 mai 1936, in localita ...