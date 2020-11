A murit Vasile Gherasim, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si fost primar al Sectorului 1

Vasile Gherasim, consilier de conturi în cadrul Curţii de Conturi a României (CCR) şi fost primar al Sectorului 1 al Capitalei, a încetat din viaţă, la vârsta de 70 de ani, a anunţat sâmbătă conducerea CCR. "Cu profundă tristeţe am primit vestea plecării dintre noi a colegului nostru, Vasile Gherasim, consilier de conturi în cadrul Curţii de Conturi a României. Prieten, coleg, conducător de departament, cu toţii am pierdut în primul rând un OM, un exemplu de profesionalism, putere de muncă şi abnegaţie în slujba binelui comun. Vasile Gherasim s-a născut în 27 ianuarie 1950, în localitatea Moineşti, judeţul Bacău. Licenţiat în drept şi sociologie, doctor în sociologie urbană, Vasile Gherasim a desfăşurat pe parcursul carierei sale o intensă activitate în administraţia publică centrală şi locală a statului român", se precizează într-un comunicat al Curţii de Conturi a României transmis AGERPRES. Vasile Gherasim a fost ales în anul 2000 primar al Sectorului 1 al Capitalei, iar la finalul mandatului, în anul 2004, a fost numit secretar de stat în Ministerul de Interne şi Administraţiei Publice, funcţie pe care a exercitat-o până în anul următor. În anul 2005 a primit din partea Preşedintelui României Ordinul "Serviciul Credincios" în grad de "Cavaler". În următorii trei ani a condus o firmă în mediul privat pentru ca, începând cu anul 2008, să revină în sfera administraţiei publice, în poziţia de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. La sfârşitul aceluiaşi an este ales deputat, iar pe parcursul legislaturii 2008-2012 îşi desfăşoară activitatea în Parlamentul României. După încheierea mandatului rămâne în forul Legislativ în calitate de consilier parlamentar, iar între anii 2015-2017 ocupă poziţia de consilier al Primarului General al Capitalei. În acelaşi an, în data de 7 noiembrie, prin Hotărârea Parlamentului nr. 94/2017, Vasile Gherasim este numit în funcţia de consilier de conturi. Desemnat de Plenul Curţii de Conturi a României la conducerea Departamentul VII, Vasile Gherasim a coordonat, cu echilibru şi tact, o gamă complexă de activităţi cu specific juridic care presupun asistenţă şi consultanţă acordată structurilor de specialitate, precum şi reprezentarea instituţiei în instanţele judecătoreşti. "În memoria colegilor şi a instituţiei, Vasile Gherasim va rămâne pentru totdeauna un reper de dăruire şi profesionalism, un exemplu de nobleţe şi de bunătate sufletească. A contribuit prin experienţa şi expertiza lui la dezvoltarea instituţională a Curţii de Conturi a României, având permanent ca deziderat prestigiul instituţiei pe care a slujit-o. Dumnezeu să-l odihnească!", transmite conducerea Curţii de Conturi a României.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dãdârlat)