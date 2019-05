A nascut si a anuntat si numele baietelului - FOTO

maternitate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Gherghe a nascut un baietel perfect sanatos care a primit nota 10 din partea medicilor. In cursul serii trecute, frumoasa Simona Gherghe a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau. Prezentatoarea este in culmea fericirii si se simte foarte bine, dar si bebelusul pe care l-a adus pe lume este sanatos si familia vedetei abia asteapta sa-l cunoasca! Simona Gherghe mai are un pic si va deveni mamica a doua oara. Fiica ei i-a zis sa nu aduca bebelusul acasa. Ce nume a ales pentru micut Bebelusul vedetei a primit nota 10 la nastere si a primit numele de Vlad Ioan. Simona Gherghe mai are o fetita, pe micuta Ana Georgia si acum, familia Simonei Gherghe este cum nu se poate mai pregatita pentru a-l primi ...