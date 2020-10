A obtinut in justitie anularea deciziei prin care i-a fost scazuta nota la purtare. Elevul scuipa colegii, injura, murdarea clasa si deranja orele

Un elev de la o scoala gimnaziala din Alba Iulia a obtinut in justitie anularea deciziei privind scaderea notei la purtare. Elevul era in 2019 in clasa a VII-a la Scoala Gimnaziala "Avram Iancu", dar a primit mai intai o mustrare scrisa, dupa care i-a fost scazuta de doua ori nota la purtare, mai intai la 9, apoi la 8.