A pastrat un bolovan ani buni, crezand ca acesta contine aur. De fapt, era mult mai valoros

In 2015, David Hole cauta aur, cu ajutorul unui detector de metale, in Parcul Regional Maryborough, langa Melbourne, in Australia, o regiune cunoscuta printre cautatorii de metale pretioase. A descoperit o piatra foatre grea, cu tenta rosiatica, pe care a luat-o acasa cu gandul de a o sparge, pentru a verifica daca nu cumva contine aur in interior.