A pierdut 13 sarcini, dar nu si-a pierdut speranta si a adus pe lume o fetita perfecta

„Am citit despre miracolele care li se intampla unor oameni, iar acum am si eu miracolul meu! " Sunt cuvintele pline de fericire ale unei femei din Marea Britanie, care a trecut prin 13 sarcini pierdute, pana sa-si stranga bebelusul in brate. Laura Worsley si sotul ei, Dave au parcurs un drum lung si traumatizant pana au devenit parinti. Femeia in varsta de 35 de ani a pierdut prima sarcina in 2008, relateaza BBC News. Dupa alte trei sarcini pierdute, cuplul a cautat raspunsuri la specialisti. Laura a fost diagnosticata cu sindromul antifosfolipidic (este o afectiune autoimuna caracterizata prin prezenta anticorpilor antifosfolipidici, trombozelor arteriale si/sau venoase si a pierderilor de sarcin ...