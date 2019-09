A plecat 9 zile de acasa si si-a lasat copiii incuiati in camera lor, fara mancare

Caz socant in Ucraina, unde o mama si-a lasat copiii singuri in casa fara mancare timp de 9 zile.

Vladislava Trohimciuk, o tanara de 23 de ani din Kiev, si-a lasat cei doi copii mici singuri in casa, fara mancare, timp de 9 zile. Baietelul, in varsta de doar 1 an, a murit de foame, iar sora lui, de 3 ani, a fost gasita in viata, dar in stare foarte grava.

Copiii au ajuns sa manince tapetul de pe pereti si sa smulga linoleumul de pe jos. Femeia nu a putut explica de ce s-a intors abia dupa 9 zile, explicand ca a mers la cumparaturi si s-a intalnit cu iubitul ei. In frigider era mancare, dar usa de la camera copiilor era incuiata, astfel ca nu au avut cum sa iasa sau sa ceara ajutor.

Vladislava risca 15 ani de inchisoare. Procurorii suspecteaza ca tanara si-ar fi lasat intentionat copiii sa flaminzeasca ca apoi sa puna imaginile pe retelele sociale si sa ceara donatii – desi nu avea cu adevarat probleme financiare.

