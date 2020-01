A primit o noua sansa la viata, de la un alt copil pe moarte! Dupa ani de chin, la 16 ani visul i s-a implinit

Firea ii face plangere penala si lui Rares Bogdan. Este a treia sesizare anuntata de primar in 2020 Primarul Capitalei Gabriela Firea reactioneaza la afirmatiile lui Rares Bogdan, conform carora PSD "a periclitat parteneriatele vitale cu Uniunea Europeana si SUA", si anunta ca va depune o plangere penala pe numele europarlamentarului PNL, caruia ii cere "dovezi palpabile, nu vorbe".

Un francez este judecat pentru uciderea unei romance de 18 ani. A fost descoperit la 2 ani de la crima Un lucrator la frontiera suspectat ca ar fi ucis brutal, la sfarsitul anului 2016, o prostituata de 18 ani din Romania, care devenise de nerecunoscut si a fost identificata aproape un an mai tarziu, va fi judecat in 2020 in fata Tribunalului penal din Doubs, in estul Frantei, a anuntat sambata parchetul.

Interes internaţional pentru selecţia lui Predoiu. Expert anticorupţie: 'Este cu siguranţă candidatul potrivit pentru DNA' Concursul organizat de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, pentru şefia DNA stârneşte interes şi în Republica Moldova. Expertul anticorupţie Cristina Țărnă, fost director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie de la Chişinău salută înscrierea în cursă a procurorului Mariana Alexandru, despre care afirmă că "este cu siguranţă candidatul potrivit pentru DNA".

Circ la conferința de alegeri a PSD: Titus Corlațean a somat PSD să renunțe la "peremisme" și la stilul "mitralieră" A fost circ la conferința județeana a PSD de la Dâmbovița. Titus Corlățean a somat PSD să renunțe la oamenii care fac rău partidului și care au dus la scăderea acestuia în sondaje.

O companie de recunoaștere facială a colectat miliarde de fotografii de pe Facebook O firmă care dezvoltă o aplicație de recunoaștere facială bazată pe inteligență artificială, pe care o vinde poliției și altor instituții guvernamentale, a colectat peste trei miliarde de imagini de pe internet, potrivit publicației New York Times. Imaginile respective au fost strânse de pe Facebook și alte rețele de socializare, site-uri, dar și din paginile „Despre noi" ale unor companii.

Dinca le-a desenat pe Luiza si pe Alexandra. Procurori: Profilul e specific sadomasochistilor sexual sau moral Gheorghe Dinca a fost supus testului Machover si a fost pus de anchetatori sa isi deseneze cele doua victime. Aceasta sarcina i-a declansat un soc psihologic, el a ramas "perplex" si dupa multe refuzuri, a acceptat sa le schiteze pe Luiza si Alexandru, conform rochizitoriului DIICOT.

Romania a avut cea de-a doua cea mai mai mare inflatie din UE, in decembrie Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 1,3% in luna decembrie 2019, in crestere comparativ cu 1% in luna noiembrie, si de 1,6% in Uniunea Europeana, de asemenea in crestere comparativ cu 1,3% luna precedenta, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Ungaria si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Putin spune ca n-are de gand sa conduca Rusia pana la sfarsitul vietii, ca liderii sovietici Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat sambata ca nu doreste ca Rusia sa se intoarca la practica din epoca sovietica de a avea conducatori pe viata care au murit in functie fara o strategie de succesiune adecvata, relateaza Reuters.