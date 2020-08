A pus in pericol circulatia pe drumurile publice: Șofer depistat la volan cu o alcoolemie record

Cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 28 august a.c., poliţiştii Secţiei nr. 6 Poliţie Rurală Paşcani au depistat în trafic, pe DJ 208, un bărbat, de 42 ani care conducea un auto, fiind sub influenţa alcoolului.Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui auto, sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța