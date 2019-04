A pus ochii pe spitalele neconstruite: Eugen Teodorovici și-a anunțat obiectivul, din postura de șef la Fondurile Europene

Publicarea în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a documentaţiilor tehnice necesare construirii spitalelor regionale în Iaşi, Cluj şi Craiova reprezintă pentru ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, o prioritate în perioada în care va asigura conducerea interimară a Ministerului Fondurilor Europene, potrivit agerpres.ro.

"O chestiune foarte importantă este cea a spitalelor regionale din Iaşi, Cluj şi Craiova. Voi încerca o procedură simplificată mult mai rapidă, astfel încât până la finele mandatului de interimar să văd în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice lansarea construcţiei celor trei obiective", a declarat, la finele întâlnirii cu reprezentanţii mediului de afaceri din Tulcea, ministrul Teodorovici.

Citește și: ANAF face anunțul mult așteptat! Datoriile românilor vor fi șterse

O altă prioritate este promovarea proiectelor din domeniul cercetării care au fost depuse încă de anul trecut spre finanţare şi care nu au obţinut până acum niciun aviz.

În ceea ce priveşte mecanismul financiar Investiţii Teritorial Integrate-Delta Dunării (ITI-DD), el şi-a exprimat convingerea că acesta va avea un grad de absorbţie de 100% şi a amintit că se poartă discuţii pentru ca acest mecanism să fie multiplicat în aceeaşi zonă şi în perioada următoare de programare.

"Când am avut portofoliul interimar de viceprim-ministru la Dezvoltare, am discutat cu Banca Mondială pentru a revizui strategia actuală şi a o prezenta pe următorul ciclu financiar, pentru a vedea care pot fi argumentele de adus în faţa Guvernului României şi în faţa Comisiei Europene în a aduce fonduri suplimentare în această zonă", a mai spus ministrul Teodorovici.

Oficialul guvernamental s-a întâlnit joi după-amiază cu reprezentanţii mediului de afaceri din judeţ pe care i-a anunţat că luna viitoare Guvernul va face public un pachet de măsuri care va veni în sprijinul lor.

Citește și: Lovitură pentru șeful Aeroportului Otopeni! Ministrul Transporturilor i-a dat lovitura de grație

În timpul întâlnirii cu oamenii de afaceri, ministrul Teodorovici a amintit că şi-a propus ca anul acesta să înceapă lucrările de amenajare a unui spital regional la Constanţa, o investiţie care va fi realizată într-un parteneriat cu Guvernul Turciei şi care este evaluată la 400 de milioane de euro.

"Îl tratez ca fiind un spital civil-militar. (...) Constanţa e ok, că are imigranţi, că are baza NATO care se extinde, are turiştii pe timp de vară, iar Tulcea e aproape. Şi atunci va fi un spital cu peste 1.000 de paturi, de vreo 400 de milioane de euro. Când acest spital va fi gata, cel de la Constanţa trebuie să dispară, pentru că la (un cutremur de n.red.) trei grade cade şi pentru că nu avem nici personal să susţinem două spitale. Va fi un spital ţiplă, de la calitatea serviciilor medicale, la managementul unităţii", a mai menţionat ministrul Teodorovici.