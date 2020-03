A ramas o amintire: Imobil de patru etaje, ridicat de omul de afaceri Zelca in locul complexului Primo din Constanta

Informații oficiale despre SC Stop SRL

Pe locul complexului Primo din Constanța, care a fost demolat, va fi ridicat un imobil de patru etaje de către societatea omului de afaceri Costica Zelca, Stop SRL. De-a lungul timpului, în Complexul Primo de pe strada Dezrobirii din Constanța și-au desfășurat activitatea mai multe societăți comerciale.Stop SRL a solicitat de la APM Constanța emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Construire imobil S+P+4e cu destinația de locuinte colective, parter comercial, platforme de parcare si imprejmuire tere“, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, strada Dezrobirii, nr. 90. Informațiile privind proiectul de prezentare pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.Reamintim că pe data de 20 septembrie 2019, Stop SRL a obținut de la Primăria Constanța certificatul de urbanism nr. 3401, care constă în „Construire imobil locuințe colective S+P+4E, parter comercial, platforme de parcare, împrejmuire teren și racordare utilități“. Investiția este realizată pe strada Dezrobirii nr. 92. Pe data de 13 mai a acestui an, Primăria Constanța a emis, pentru Stop SRL, autorizația de desființare nr. 42, care constă în „Demolare imobil P+2 etaje de pe strada Dezrobirii nr. 92“. În luna decembrie 2018, societatea Stop SRL a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța documentația necesară obținerii acordului de mediu aferent proiectului „Construire imobil locuințe colective S+P+4E, parter comercial, platforme de parcare, împrejmuire teren și racordare utilități“. Imobilul va fi realizat pe strada Dezrobirii nr. 92 din municipiul Constanța. Documentația a fost întocmită la solicitarea beneficiarului SC Stop SRL, fiind destinată obținerii autorizației de construire a unui imobil de locuințe colective S+P+4E, parter comercial, platforme de parcare, împrejmuire teren și racordare utilități.Potrivit Registrului Comerțului, Stop SRL a luat ființă în anul 1993 și are sediul social în municipiul Constanța. Capitalul social subscris, de 596.000 de lei, integral vărsat, este compus din 5.960 de părți sociale. Firma este controlată de Silvia Zelca - 10% din capitalul social, și Costică Zelca - 90% din capitalul social. Administratorul societății, care se ocupă de comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, este Costică Zelca.Stop SRL are următoarele puncte de lucru: Constanța, bulevardul Mamaia nr. 558A; aleea Argos nr. 6, stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord; aleea Argos nr. 4, stațiunea Mamaia, zona Mamaia Nord; Mamaia, careul C3, lotul 28; Mamaia, aleea Siracuzza nr. 1; Mamaia, aleea Siracuzza nr. 2, careul C1, lot 7; bulevardul Mamaia, hotel Malibu nr. 316; sector de plajă Năvodari II, subsector 9; sector de plajă Năvodari II, subsector 8; municipiul Constanța, strada Dezrobirii nr. 92; bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 202A; aleea Argos nr. 2, lot 1/1; Năvodari, sola 29, parcela A158/5, trup 1(D), lot 3/2; municipiul Constanța, careul C1, lot 11, lot 12, lot 15, lot 16, lot 17; Mamaia, sector VIII, subsector 1. În anul fiscal 2015, Stop SRL a avut 192 de salariați, o cifră de afaceri de 34.855.841 de lei și un profit de 11.907.643 de lei. De asemenea, în anul 2016, firma a avut 184 de salariați, cifră de afaceri netă de 40.627.733 de lei și profit de 13.439.697 de lei. Cu 132 de salariați în anul fiscal 2017, Stop SRL a avut o cifră de afaceri de 28.349.962 de lei și un profit de 8.805.639 lei. Situația pe anul fiscal 2018 arată astfel: 132 de salariați, o cifră de afaceri de 28.349.962 lei și un profit de 13.358.353 lei.