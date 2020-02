A ramas orfana la varsta de opt ani. Atunci Nina si-a facut un juramant: „Mi-am promis ca atunci cand voi creste mare imi voi gasi un sot ca tata si voi…”

Nina

La varsta de opt ani, Nina a ramas singura, dupa ce parintii au murit unul dupa altul. A crescut-o bunica din partea tatalui, dar desi a avut parte de dragoste, copilaria mea a fost cu multe lipsuri.



„Sigur ca au fost multi dintre cei care faceau haz de necaz pe seama mea, nu si Igor, un baiat care, dimpotriva, legase prietenie cu mine si care nu uita niciodata sa imi aduca de acasa cate ceva.

Igor provenea dintr-o familie cu trei copii, avea niste parinti pur si simplu minunati (dupa cum urma sa aflu singura ulterior) care munceau zi si noapte pentru bunastarea lor. Intr-o zi, mama lui remarcase obisnuinta de a lua mancare de acasa si a insistat sa afle cui o duce. Raspunsul – „mama avem in clasa o fetita mai saraca” – o induiosa. Si atunci ea insista sa ma cunoasca. Tocmai se apropia vacanta si ea insista sa ma aduca acasa la ei. Bunica nu a refuzat. Simtea ea ca acolo imi va fi mai bine, mai ales ca si ea era mai tot timpul bolnava si nu imi putea oferi mare lucru.

Nu voi uita niciodata ziua cand am mers pentru prima data in noua mea familie. Timida, abia de inganam cateva cuvinte, in schimb ei m-au primit calduros, atat parintii, cat si noii mei frati. Atunci au decis sa ma infieze. Bunica nu s-a impotrivit nici de data asta. Chiar era fericita sa ma vada satula si bine imbracata”, a povestit tanara din Republica Moldova pentru odoras.md.

Cand si-a cunoscut noii parinti si au vazut ce oameni frumosi sunt, Nina si-a facut o promisiune.

„Ei doi au pus o amprenta atat de puternica asupra mea, incat mi-am promis ca atunci cand voi creste mare neaparat imi voi gasi un sot ca tata si voi infia copii, asa cum a facut mama.

Si Dumnezeu mi-a auzit rugaciunea atunci cand mi l-a scos in cale pe Ilie, un baiat muncitor, care provenea dintr-o familie cu multi copii. Ne-am casatorit, iar la scurt timp am devenit parintii unei fetite minunate, iar peste doi ani, ai unui baietel. Pe cand Anisoara avea cinci ani, iar Sergiu – trei ani, am decis ca e timpul sa infiem sau sa luam in plasament un copil asa cum mi-am promis”, a mai spus tanara.

