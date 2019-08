A ramas singura in microbuzul scolar, cand soferul s-a indreptat sprea ea: Mi-a pus mana pe picior si m-a descheiat la pantaloni

minora google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un alt scandal urias a izbucnit in comuna Dobrun, din judetul Olt. Un barbat, soferul unui microbuz scolar si aflat in pragul pensiei, este acuzat de mai multe fete ca au fost atinse neadecvat. Una dintre ele a depus chiar si plangere, insa individul a scapat de cercetarea penala. La sfarsitul lunii martie 2019, Alexandra Barbu ii povestea mamei sale ca a fost agresata de „nea Mihai“, soferul microbuzului scolar din localitate, un barbat pe care il cunostea inca de pe cand fata era dusa la gradinita cu microbuzul. O alta fata a povestit: „Mi-a pus mana pe picior si uneori m-a si descheiat la pantaloni, atingandu-ma in zona intima, si atunci eu il loveam cu palmele si fugeam speriata acasa&ldqu ...