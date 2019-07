A ramas singurul locuitor al unui sat din munti

In catunul Preveciori, din judetul Caras-Severin, aflat in Masivul Poiana Rusca, mai locuieste un singur om. Gheorghe Dabuceanu are 65 de ani si, desi reprezentantii primariei i-au propus sa-i ridice o casa in comuna, barbatul a refuzat, pe motiv ca ii place sa traiasca intre munti.