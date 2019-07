A refuzat sa faca dragoste cu iubita lui si a ajuns la inchisoare. Ce i-a trecut omului prin cap

Khrystian Collins google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul a refuzat sa faca dragoste cu iubita lui si a ajuns in spatele gratiilor. Ce nebunie i-a trecut insa barbatului prin cap ca sa evite momentele de dragoste i-a lasat muti de uimire chiar si pe politisti. Khrystian Collins, 24 de ani, din Warren, Ohio, s-a inchis in interiorul masinii si a refuzat sa deschida sau sa iasa la rugamintile iubitei, care s-a vazut nevoita sa sune la politie. Collins le-a spus oamenilor legii ca iubita lui ii cere mereu sa faca sex cu el si ca e foarte cald in apartamentul lor. Si-a regasit iubita dupa 75 de ani! Povestea lor de dragoste din timpul razboiului e incredibila VIDEO Iubita barbatului a confirmat cele spune de el. Un ofiter a ...